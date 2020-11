Anitta sensualiza nas redes sociais Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 15/11/2020 16:04 | Atualizado 15/11/2020 16:08

No Instagram, Anitta compartilhou com os seguidores que recebeu um buquê de flores de um admirador secreto. O presente ainda veio com um bilhete no qual a pessoa dizia estar com saudades.



fotogaleria

Publicidade

Nos vídeos, a cantora diz que, por ser curiosa, precisa saber quem enviou as flores para a casa dela. "Eu sou ariana. Sou extremamente curiosa. Tem uma curiosidade que está me matando neste exato momento. Acordei hoje, desci as escadas de minha casa e tinha isso aqui. Um buquê de flores sem identificação. O cartão apenas dizia que estava morrendo de saudades. Quem mandou isso para mim?", explicou.

A cantora ainda mostrou outros presentes que recebeu com o mesmo bilhete, mas todos identificados."Só nessa semana, olha quantas demonstrações de 'morrendo de saudades' eu recebi?!", disse mostrando vários buquês espalhados pela casa.



"Todas se identificaram, então eu consigo saber. Porque é muita gente que sente saudades, e eu tenho que ter o controle de quem é quem. Porque saudades muita gente sente. Você mandar um buquê dizendo que está morrendo de saudades sem dizer quem é, fica complicado para a minha contabilidade", disse ela, bem-humorada.