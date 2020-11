Regina Casé faz teste para covid-19 antes de iniciar as gravações de 'Amor de Mãe Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 16/11/2020 13:03

Rio - Regina Casé vai gravar suas últimas cenas da novela "Amor de Mãe" nesta segunda-feira. A atriz compartilhou no Stories, do Instagram, o momento em que fez mais um teste de coronavírus. "É o trigésimo, por aí", disse a atriz no vídeo em que aparece ao lado dos profissionais de saúde. Atualmente, a Globo está reprisando a novela "A Força do Querer" no horário nobre. Em breve, "Amor de Mãe" ocupará o horário.