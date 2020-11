Camila Camargo fala sobre o estado de saúde de Seu Francisco Reprodução

Publicado 16/11/2020 13:14

Rio - Camila Camargo, filha do cantor Zezé Di Camargo, usou as redes sociais para responder perguntas dos fãs sobre o estado de saúde do seu avô, Francisco.

"Muita gente perguntando do meu avô. Impressionante como ele é forte e luta pela vida. Ele está sendo muito bem cuidado, É orar e pedir para Deus por sua recuperação. Obrigada por tanto carinho com ele", disse Camila.

Neste domingo, Zezé Di Camargo também falou sobre Seu Francisco. "Cansativo, mas valeu a pena. Meu paizinho fez uma cirurgia, a gente tava com muito medo. Uma cirurgia de emergência. Graças a Deus correu tudo bem agora é aguardar a recuperação dele e manter a fé aqui acesa. Seu Francisco provou novamente que é um grande guerreiro, um cara forte, que tem, com certeza, as mãos de Deus sobre ele o tempo todo", disse o cantor na ocasião.