Mariana Rios Divulgação

Por iG

Publicado 16/11/2020 14:47

Mariana Rios sofreu uma perda gestacional em julho deste ano. A atriz estava grávida do noivo , o empresário Lucas Kalil e já falou sobre o assunto algumas vezes. Ela até disse ter sentido que a gestação teria esse triste fim . Em entrevista à Quem, ela voltou a tocar no assunto e explicou que, apesar de dolorosa, a experiência também trouxe crescimento.



“Tenho uma visão muito diferente da vida comparada há 5 anos. O que não é muito tempo. Acredito que nossas experiências aqui nos transformam e essa transformação também é uma escolha pessoal. Eu sempre busquei um crescimento espiritual e emocional. Tenho consciência de que precisamos olhar para os desafios da vida com um olhar de gratidão. Pois, o único motivo por estarmos aqui hoje é nossa evolução”, declara Mariana.



A atriz e cantora também contou que sofreu a perda gestacional quando estava no meio do processo de escrita de seu livro autobiográfico, “Basta Sentir”. “Foi logo no final do processo, quando perdi meu bebê. Vivi um momento doloroso, mas que me transformou também. Houve muito aprendizado. Como estava finalizando o livro, decidi contar essa história para as pessoas e dividir com elas, que sim, a dor existe, mas que o sofrimento é opcional”, conta a artista.



Mariana Rios conclui com uma reflexão para todos. Ela diz que durante a existência todas as pessoas passam por milhares de momentos, mas nem todos eles são bons. Para a atriz, o importante é sempre buscar o aprendizado dentro de cada uma dessas experiências.