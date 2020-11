Geisy Arruda em foto de maiô Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 16/11/2020 15:33 | Atualizado 16/11/2020 15:35

Geisy Arruda começou a semana com tudo ao postar uma foto com um maiô vermelho. A modelo está de passagem por Lago do Manso, no Mato Grosso, e tem atualizado os seguidores sobre a viagem.



"Pronta para salvar vidas, com meu apoio moral, porque eu não sei nadar". escreveu. Os fãs, claro, elogiaram bastante a modelo nos comentários. "Linda", escreveu uma. "Pode salvar a minha", arriscou o outro.









