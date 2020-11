Grazi Massafera Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 16/11/2020 16:48 | Atualizado 16/11/2020 16:50

Grazi Massafera decidiu começar a semana fazendo uma trilha no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, a atriz compartilhou fotos do momento em contato com a natureza.

"Natureza sua linda", escreveu a atriz em uma imagem.







Já em outra foto, Grazi surge ao lado de um amigo e deseja uma boa semana a todos.