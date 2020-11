Simone e Simaria Divulgação

Vem aí, “Debaixo do meu telhado”, o novo projeto de Simone e Simaria. Com um repertório bem popular e em clima intimista, as irmãs anunciam o lançamento oficial para dia 27 de novembro no Youtube e em todos os aplicativos de streaming.

Com menos de dois meses após a gravação, que ocorreu na residência de Simone, em Alphaville/ SP, a dupla anuncia que o trabalho será dividido em duas partes e, neste primeiro momento, os fãs vão conferir um EP com quatro faixas.



“Meus amores, estamos muito ansiosas por esse lançamento que foi feito com todo carinho para vocês, nossos maiores incentivadores e que estão sempre ao nosso lado. Esse projeto é especial”, diz Simaria. “Está lindo e repleto de amor e alegria em forma de música”, completa Simone.