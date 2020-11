Baby Yoda Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/11/2020 17:22

Nesta semana, a plataforma Disney+ chega ao Brasil. Para celebrar o momento, os dois primeiros episódios da primeira temporada de "The Mandalorian" vão ser exibidos nesta segunda-feira, na Tela Quente Especial, na Globo. E, quem vai marcar presença, é "Baby Yoda", conhecido como A Criança.

A partir desta terça-feira, todos os episódios da série estarão disponíveis no Globoplay e Disney+. "The Mandalorian" estreou em novembro do ano passado nos Estados Unidos e Baby Yoda logo ganhou as redes sociais. A séria conta a história de um caçador de recompensas (Pedro Pascal) de uma raça de temidos guerreiros, os mandalorianos.