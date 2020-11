Por iG

Publicado 16/11/2020 19:09







Natasha Dantas, esposa de William Bonner, homenageou o marido, que completa 57 anos nesta segunda-feira (16), com uma publicação no Instagram. "Fui no bloco de notas e escrevi um textão para falar sobre ele neste dia. Mas, em vez disso, só vou escrever que eu amo toda intensidade dele", escreveu a fisioterapeuta."Amo ver o orgulho que ele sente por ser o pai da Be, da Lau e do Vini e o amor que ele tem pelas irmãs, sobrinhos e amigos. William Bonner é esse profissional incrível e dedicado aí da foto. Mas o William Bonemer Jr, ah, esse é especial demais! Sorte grande quem o tem por perto e sabe que poderá contar com essa amizade em qualquer situação. Feliz aniversário para o meu amor! Amo mais!", finalizou.Na semana passada, o casal completou dois anos de casados . Natasha também compartilhou as lembranças do evento em sua rede social. "10/11. E lá se vão dois anos de um ds muitos dias mais felizes de nossas vidas", declarou ela, que nos cliques aparece se divertindo com Bonner.