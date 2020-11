Camila Alves e Matthew McConaughey Reprodução

Em entrevista ao programa de Ellen DeGeneres, Matthew McConaughney contou algumas curiosidades sobre os anos de casado com a modelo brasileira Camila Alves. Na entrevista, o ator revelou que a esposa plantou sementes de uma árvore com a placenta do primeiro filho do casal, Levi.

Além disso, nove anos após plantada, a família comeu as frutas da árvore. "Uma das melhores mangas que já comi na minha vida!", explicou. "Aquela mangueira deu a sua primeira manga nove anos depois, que todos nós, como uma família, sentamos, comemos e comemoramos nosso filho mais velho como se fosse seu aniversário. 'Você ajudou a fertilizar esta manga, senhor'", revelou Matthew.

Matthew e a mineira Camila Alves são pais de três filhos: Levi, de 12 anos, Vida, de 10 anos, e Livingston, de 7.