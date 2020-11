Camilla Camargo revela sexo de seu segundo bebê Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 16/11/2020 21:41 | Atualizado 16/11/2020 21:42

Camilla Camargo confessou, nas redes sociais, que se sente desconfortável quando recebe olhares de homens nas ruas.

"Estou andando com meu filho, grávida, 'superbarriguda' e comecei a me sentir muito desconfortável com certos olhares. Quando passava em algum lugar, às vezes tinha um homem do lado de fora ou um homem trabalhando. E esses olhares, não deveriam, mas eram olhares intimidadores, chatos", afirmou pelos Stories.

"Já ouvi coisa que não gostaria de ter ouvido, passeando com meu filho, barriguda, grávida. Não precisava estar com meu filho, nem barriguda e grávida, né? É questão de respeito, estou andando normal, dentro do condomínio", completou.



Camilla ainda contou que, para se sentir mais confortável, amarra um casaco na cintura.