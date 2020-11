Novo livro infantil de J.K Rowling, O Ickabog, foi lançado este mês Reprodução

Por Bruna Fantti

Publicado 17/11/2020 09:02 | Atualizado 17/11/2020 12:07

Rio - Era uma vez um antigo reino que tinha o melhor queijo, vinho, doces e seu povo vivia feliz, com a exceção de um pequeno território onde vivia o místico monstro Ickabog. Na disputa pelo poder, ele ganha vida e, no decorrer da história, em um reinado autoritário, o povo descobre que os monstros moravam bem mais perto do que imaginavam. Essa é a história do livro infantil ‘O Ickabog’ (Ed. Rocco), da autora J.K. Rowling, famosa pela saga Harry Potter, que foi lançado neste mês.

Rowling escreveu a fábula há mais de dez anos para seus filhos. Ela optou por lançar os capítulos na internet durante a pandemia, de forma gratuita, em diversos idiomas, semanalmente. Para entreter ainda mais as crianças, isoladas em casa, fez um concurso: as chamou para ilustrar trechos das quase 300 páginas.

Publicidade

Valentina Rodrigues, 9 anos, uma das crianças vencedoras do concurso de ilustração 'O Ickabog' - Divulgação Na versão brasileira, foram 34 desenhos publicados entre os milhares enviados. No Rio de Janeiro, os desenhos das cariocas Valentina Rodrigues, Alícia Fleury, Maria Clara Trindade, de 9 anos; e Isabela dos Santos, de 12, foram os escolhidos. “O primeiro livro com mais de 100 páginas que li foi ‘Harry Potter e Pedra Filosofal’. Sou muito fã dos livros da J.K. Rowling, pulei de alegria quando ela postou meus desenhos no Twitter dela. Quando vi meu nome na lista dos vencedores, fiquei muito mais feliz” disse Valentina. A autora, ao compartilhar os seus desenhos, escreveu: “Valentina, essas pinturas são maravilhosas!”.

O prêmio do concurso de ilustração será um acervo de livro para uso pessoal e outro para doação. Além disso, a autora abriu mão dos valores que teria direito com a venda dos exemplares para repassar a grupos que sofrem com a pandemia.

Publicidade

As crianças vencedoras já sonham com a carreira artística. “Quando crescer quero ser uma grande artista, como o pintor Claude Monet, ou ilustradora da Disney”, afirmou Isabela. “Atriz e ilustradora”, respondeu Alícia. Já para Maria Clara, o céu não é o limite: “Estou na dúvida entre três opções: desenhista, cantora ou astronauta”.

Desenho de Valentina Rodrigues, 9 anos - Divulgação A gerente editorial da Rocco, Ana Lima, explicou como foi a escolha dos desenhos. “Procuramos mesclar alguns critérios: não simplesmente os melhores, mas desenhos de crianças de idades diferentes, que tivessem mostrado um cuidado com a arte enquanto ilustração para uma obra, dando assim uma vida especial ao livro”, disse. A Rocco tem investido no mercado de jovens leitores e, para o público de 8 a 12 anos, lançou este ano os títulos ‘Nevermoor’; ‘Foxcraft’; ‘Dora e a amiga verdadeira’; e ‘A Ilha do Guardião da Tempestade’.

Publicidade

O lançamento de ‘O Ickabog’ levantou críticas de internautas que acusam Rowling de ter opiniões transfóbicas. Sobre isso, a Rocco afirmou que: “As opiniões pessoais dos autores dos livros da Rocco não refletem a opinião da editora”.

'O Ickabog', Ed. Rocco. R$ 69,90

Publicidade