Rio - Regina Casé se emocionou ao gravar a última cena de Dona Lurdes, na novela "Amor de Mãe", e deixou isso claro por meio de uma postagem, nesta segunda-feira, em seu Instagram. A atriz se despediu da trama com um registro poético do pôr do sol e agradeceu todo o apoio da equipe, além de falar sobre a oportunidade de participar do folhetim da autora Manuela Dias.