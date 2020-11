Miriam Macedo produzida para participar do clipe de Anitta Reprodução Interne

Publicado 17/11/2020 14:23 | Atualizado 17/11/2020 14:28

Rio - Anitta postou no Stories, nesta terça-feira, uma foto de sua mãe, Miriam Macedo, na gravação de seu clipe, no Piscinão de Ramos, na Zona Norte do Rio. "Eu vivi para ver esse dia chegar. Minha mãe toda produzida para gravar clipe comigo", escreveu Anitta na legenda da imagem. A cantora está trabalhando em seu novo álbum, "Girl From Rio".

Veja mais fotos abaixo:

