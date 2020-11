Por iG

Publicado 17/11/2020 14:50 | Atualizado 17/11/2020 15:05

Uma fake news sobre o apresentador Silvio Santos, de 89 anos , movimentou a internet nesta manhã de terça-feira (17). O site Wikipédia, que é uma enciclopédia online livre em que os usuários podem mudar e acrescentar informações, registrou que o dono do SBT havia morrido de "fimose".



Silvio Santos quando viu q tavam falando q ele morreu pela 182628 no ano pic.twitter.com/9PnWbs0aCJ — juliakkkk (@j__ulia__) November 17, 2020

Após algumas horas a informação foi retirada do ar, claro, mas não a tempo de fugir das piadas e dos meses utilizando a notícia falsa. O nome do apresentador foi até parar nos assuntos mais comentados do Twitter.