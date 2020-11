Cena do filme ’Destruição Final: O Último Refúgio’ Divulgação

Por O Dia

Rio - Um meteoro de proporções estratosféricas se aproxima e ameaça destruir a Terra nesta quinta-feira. O caos e o desespero tomam conta das ruas. Famílias em pânico deixam seus lares em busca de um lugar seguro em uma tentativa de sobrevivência. Fogo. Explosões. Mas calma! Não precisa buscar seu kit de mantimentos ainda. Esta é a trama do filme "Destruição Final: O Último Refúgio", que chega hoje aos cinemas de todo o Brasil.

fotogaleria

Publicidade

Uma das obras mais aguardadas deste ano, "Destruição Final: O Último Refúgio" é um filme-catástrofe que vai deixar o público grudado na cadeira dos cinemas com suas cenas de tirar o fôlego e aquele clima sufocante que a gente tanto ama - na ficção, que fique bem claro! - de mundo acabando e luta pela sobrevivência.



Gerard Butler e Morena Baccarin farão de tudo para salvar sua família do fim do mundo. Em meio aos relatos apavorantes de destruição do planeta Terra, a família tenta encontrar um local onde se abrigar, mas também se depara com o pior da humanidade em sua jornada.



Publicidade

Morena Baccarin em cena do filme 'Destruição Final: O Último Refúgio' Divulgação

As eletrizantes cenas de ação do longa exercem um fascínio ainda maior quando vistas nas telas gigantes e com o som impecável das salas de cinema, que atualmente seguem um protocolo rígido de segurança, funcionando com apenas 50% da capacidade, uso obrigatório de máscaras, distanciamento de 1,5 metros entre as cadeiras, álcool em gel disponível em vários pontos e higienização das salas entre as sessões. Um verdadeiro refúgio seguro.



Publicidade

Dirigido por Ric Roman Waugh, "Destruição Final: O Último Refúgio" tem roteiro de Chris Sparling e distribuição da Diamond Films Brasil.