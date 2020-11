Marlon e Leticia Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/11/2020 17:55

Marlon, da dupla com Maicon, deletou a conta no Instagram nesta terça-feira. Na semana passada, a ex-esposa do sertanejo fez uma publicação na mesma rede social falando que foi traída com a melhor amiga, esposa do melhor amigo de Marlon.



Segundo ela, o sertanejo tinha pedido a separação quando ela ganhou uma fertilização in vitro, mas que não tinha entendido até ver fotos de mãos dadas dos amantes.

"No mesmo dia em que ele saiu de casa já estava dormindo na casa da outra e agora ela postando foto de mãos dadas insinuando o relacionamento", disse Letícia Oliveira, com quem Marlon foi casado por 15 anos. Em seguida, o sertanejo fez uma live negando a traição.