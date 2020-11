Gianlucca Mauad Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/11/2020 18:16 | Atualizado 17/11/2020 18:52

Aos 11 anos, Gianlucca Mauad, o Thomás de 'Amor de Mãe', está com a bola da vez. Após interpretar o sobrinho levado de Taís Araujo na trama, o ator se prepara para alçar novos vôos. Ele acaba de se tornar o mais novo contratado da Record TV para interpretar o personagem Gerson, na segunda fase da novela 'Gênesis'.

O ator mirim se mostrou surpresa com o convite da emissora concorrente da Globo. "Acabando Amor de Mãe, achei que por causa da pandemia demoraria muito tempo para voltar a gravar um novo trabalho. Mas recebi um convite da Record, o que me deixou surpreso. Teve também o convite do Raul (Raulzito - youtuber) para estar presente nas lives de 'Fortnite' e uma série na qual eu acho que vou me divertir muito. Estou muito ansioso, porque eu sou fã do Raul e agora posso trabalhar com ele", comemora Gianlucca, que em seu currículo coleciona participações em obras como 'Ilha de Ferro', 'Jezabel' e 'Escola de Gênios'.