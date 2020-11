RBD lança música 11 anos após término do grupo Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/11/2020 21:19 | Atualizado 17/11/2020 21:29

Na noite desta terça-feira, os ex-integrantes do antigo grupo RBD lançaram uma música nova. Chamada de "Siempre he estado aquí", a canção é lançada 11 anos depois da separação oficial do grupo e conta com a participação de Anahi, Christian, Maite e Christopher.

Minutos após o lançamento da música os nomes de alguns integrantes já estavam entre os mais comentados nas redes sociais. Em dezembro, os quatro integrantes farão uma live em tributo ao grupo.

A voz deles juntinhos está muito RBD, como se não tivesse mudado nadinha. Que emoção escutar essa canção. Siempre he estado aqui. — RBD (@rbdmaniaco) November 18, 2020

Meu Deus do céu

Eu nem sei oq dizer

Que Hinoooo

Eu esperei tantos anos por isso

RBD OBRIGADO POR SALVAR 2020

SIEMPRE HE ESTADO AQUI pic.twitter.com/ETMHLC4hrz — @anyymai (@anyymairainhas) November 18, 2020