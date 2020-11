Raul Gil Rodrigo Belentani/Divulgação

Rio - O apresentador Raul Gil, de 82 anos, foi internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, para tratar de uma diverticulite no último sábado, dia 14. Ele teve um quadro de inflamação na parede intestinal e deve ter alta ainda nesta quarta-feira, 18, de acordo com informações do filho dele Raul Gil Jr. em entrevista ao site Na Telinha.



Em abril deste ano, o apresentador já havia sido internado após sofrer um acidente doméstico. No feriado de Páscoa, Raul Gil se desequilibrou e caiu de uma escada. "Ele está num quarto separado, isolado das pessoas com covid-19", declarou o filho dele na época. Raul teve de realizar uma cirurgia no pulmão. O apresentador irá comandar uma "live" sertaneja no canal do Vovô Raul, no YouTube, no dia 22.

