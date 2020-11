Claudia Raia e o marido, Jarbas Homem de Mello Reprodução Internet

Por iG

Publicado 19/11/2020 07:32 | Atualizado 19/11/2020 07:38

São Paulo - Depois de ser acusada por exercício ilegal da profissão, Claudia Raia está sendo alvo de inquérito da Polícia Civil de São Paulo. O Conselho Federal de Educação Física (Confef) acusou a atriz após ela ter postado, em março deste ano, um vídeo indicando alguns exercícios físicos aos seguidores.

fotogaleria

Publicidade

O Confef alega que Claudia promoveu uma sessão de educação física "sem possuir conhecimento científico ou capacitação técnica para tanto" -- vale lembrar que isso pode ser considerado Exercício Ilegal da Profissão, artigo 47 da Lei das Contravenções Penais. Em depoimento, a atriz rebateu, dizendo que teve acompanhamento de seu personal trainer.

De acordo com a atriz, o profissional coordenou e acompanhou todo o treinamento. Claudia disse que "em momento algum esteve desassistida por profissional regularmente habilitado na área de saúde". Ela também informou que "em momento algum objetivou auferir lucros financeiros com a divulgação do vídeo em questão". Seu objetivo era incentivar a atividade física e uma vida mais saudável, sobretudo, durante a quarentena

No último dia 6 deste mês, segundo informações do UOL, a juíza Gabriela Marques Bertoli acolheu requerimento do MP e determinou a remessa para o Juizado Especial Criminal.