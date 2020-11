Por Yuri Eiras e Juliana Pimenta

Publicado 21/11/2020 08:00 | Atualizado 21/11/2020 08:34

Rio - Na contracapa do LP 'Memórias de um Sargento de Milícias', lançado em 1971, o jornalista Sérgio Cabral apresenta o jovem Martinho da Vila como o resumo de "todos os sambistas em um único". Cinquenta anos e quase cinquenta discos depois, Martinho, aos 82, assume outra faceta: a representação de todos os cariocas em um só no álbum 'Rio Só Vendo A Vista', lançado ontem nas plataformas digitais.

Com capa desenhada pelo cartunista Lan, morto no início do mês, o novo trabalho é quase um papo de praça sobre as dores e delícias de viver no Rio. Na faixa que dá nome ao álbum, composta em parceria com o poeta Geraldo Carneiro, Martinho brinca com o cotidiano casca grossa da cidade: "O Rio às vezes/É um grande abacaxi/De São Conrado/A São João de Meriti"."O Rio de Janeiro anda um pouco menos alegre. Uma das nossas características é a alegria, a gente ri até da tristeza. Mas, o pessoal anda um pouco de teto baixo", afirma o cantor, que explora o lado cronista - "herança de Noel", ele diz - em outras composições, como em 'O Caveira', que conta a história de um homem endividado que foge dos credores como um Garrincha das marcações.Na canção 'Menina de Rua', um relato em primeira pessoa sobre uma jovem que vive em situação de rua, Martinho faz parceria com a filha Mart'nália. Aliás, sete dos oito filhos do compositor participam do álbum. Alegria, a filha caçula, faz sua estreia."Eu gosto dos filhos todos juntos. Eu falei: 'Alegria, quer ir lá fazer um negócio? É só colocar uma pequena intercessão, falar um oi'. Pensei que não ia dar porque cantar em vocal é difícil. Mas ficou bacana".