Samba Independente dos Bons Costumes Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/11/2020 09:00

Rio - Saudade, mas muita saudade mesmo é o que define a relação dos fãs do Samba Independente dos Bons Costumes e seus fãs. Mas essa carência já tem data para acabar. Hoje, às 20h, o Teatro Riachuelo recebe uma das rodas de samba mais queridas da cidade para seu primeiro show na fase de reabertura. “Nossas expectativas estão altíssimas! Poder matar a saudade do nosso amado público, oito meses depois, numa quinta feira e ainda respeitando todos os protocolos sanitários, é o melhor que poderíamos imaginar. Estamos ansiosos!”, comemora Pedro Manhães, percussionista do grupo.

fotogaleria



Por conta da pandemia, o grupo não pôde comemorar seus cinco anos de existência - completados em abril - e o show será uma forma de relembrar a trajetória. “Vamos fazer a apresentação com a energia lá em cima como era há 5 anos, bem lá no início, pra meia dúzia de gatos pingados, tendo 10 pessoas ou mil sendo alcançadas pelo nosso som. O compromisso do SIBC sempre foi o de gerar momentos de catarse junto ao público”, explica o vocalista Reubem Neto.



Alívio e segurança



O amor pelo fãs é tanto (e vice-versa), que o SIBC só aceitou retornar aos palcos com a certeza de que o teatro garante o distanciamento social, a redução da capacidade e o respeito às normas de segurança. Mas, além disso, a apresentação também poderá ser assistida por quem quem ainda não se sente confortável para sair de casa. Legitimando os formatos híbridos, o show também será transmitido ao vivo na plataforma digital do teatro.



“A vantagem desse tipo apresentação é que todos os envolvidos se sentirão seguros no espaço devido aos protocolos estabelecidos pelo teatro. Poder tocar com esse conforto, segurança e ainda ter a presença física do público, mesmo que distante, vai ser incrível. Essa volta não poderia ser melhor”, destaca Pedro.



Presencialmente ou não, o que não pode faltar, segundo os meninos, é entretenimento e reconhecimento da cultura popular brasileira. “O setor cultural vem sofrendo duros golpes nos últimos tempos e nós, que estamos inseridos nesse contexto da música regional carioca, temos o dever de resgatar e implementar as referências dos grandes mestres do passado, seja através de suas composições, transformações rítmicas e estéticas”, conta Reubem, que fala um pouco dessa influência no som que produzem.



“O nosso repertório busca marcar isso. Utilizamos elementos musicais cariocas como Maxixe, Choro e Partido Alto para criar uma identidade sonora que dialogue com outros estilos e gêneros que também adoramos tocar como Maracatu, Baião, Frevo, Samba Reggae e, é claro, o Samba romântico característico de São Paulo dos anos 1990”. Por conta da pandemia, o grupo não pôde comemorar seus cinco anos de existência - completados em abril - e o show será uma forma de relembrar a trajetória. “Vamos fazer a apresentação com a energia lá em cima como era há 5 anos, bem lá no início, pra meia dúzia de gatos pingados, tendo 10 pessoas ou mil sendo alcançadas pelo nosso som. O compromisso do SIBC sempre foi o de gerar momentos de catarse junto ao público”, explica o vocalista Reubem Neto.O amor pelo fãs é tanto (e vice-versa), que o SIBC só aceitou retornar aos palcos com a certeza de que o teatro garante o distanciamento social, a redução da capacidade e o respeito às normas de segurança. Mas, além disso, a apresentação também poderá ser assistida por quem quem ainda não se sente confortável para sair de casa. Legitimando os formatos híbridos, o show também será transmitido ao vivo na plataforma digital do teatro.“A vantagem desse tipo apresentação é que todos os envolvidos se sentirão seguros no espaço devido aos protocolos estabelecidos pelo teatro. Poder tocar com esse conforto, segurança e ainda ter a presença física do público, mesmo que distante, vai ser incrível. Essa volta não poderia ser melhor”, destaca Pedro.Presencialmente ou não, o que não pode faltar, segundo os meninos, é entretenimento e reconhecimento da cultura popular brasileira. “O setor cultural vem sofrendo duros golpes nos últimos tempos e nós, que estamos inseridos nesse contexto da música regional carioca, temos o dever de resgatar e implementar as referências dos grandes mestres do passado, seja através de suas composições, transformações rítmicas e estéticas”, conta Reubem, que fala um pouco dessa influência no som que produzem.“O nosso repertório busca marcar isso. Utilizamos elementos musicais cariocas como Maxixe, Choro e Partido Alto para criar uma identidade sonora que dialogue com outros estilos e gêneros que também adoramos tocar como Maracatu, Baião, Frevo, Samba Reggae e, é claro, o Samba romântico característico de São Paulo dos anos 1990”.

Publicidade

Serviço

Teatro Riachuelo. Rua do Passeio, 38/40 - Centro, Rio de Janeiro



Samba Independente dos Bons Costumes - Quinta, às 20h



Vendas na bilheteria e pelo Sympla



Ingresso Presencial: R$ 40,00 (inteira – 1 lote) e R$ 60,00 (inteira - 2 lote)



Ingresso Live: Contribuição consciente



Transmissão pelo canal do Youtube do grupo