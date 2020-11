Anitta nas gravações de seu novo clipe Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 19/11/2020 07:51 | Atualizado 19/11/2020 07:57

Rio - Anitta aparece cantando e sensualizando com um biquíni ousado em cenas de seu novo clipe, gravado no Piscinão de Ramos, na Zona Norte do Rio. O promoter David Brazil postou no Instagram um vídeo, ainda sem áudio, dos bastidores da gravação. "Qual é a música?", perguntou David. Nas imagens, Anitta aparece na areia usado biquíni e uma blusa com a inscrição "Garota do Rio".

fotogaleria

Publicidade

Esta semana, também por conta das gravações do projeto, Anitta foi vista beijando um ator e tomando um banho no chuveirinho da praia.

Nas redes sociais, Anitta comemorou a participação da mãe, Miriam Macedo, no clipe. "Eu vivi para ver esse dia chegar. Minha mãe toda produzida para gravar comigo", escreveu na legenda da foto. O pai e os irmãos de Anitta também participaram do clipe. O próximo álbum de Anitta, "Girl From Rio", será lançado em janeiro de 2021.