Rio - A Prefeitura do Rio disponibiliza, a partir desta quarta-feira, oito novos vídeos no canal Sala de Leitura Virtual da Rede Municipal de Ensino para que os alunos das escolas municipais, da Educação Infantil ao Ensino de Jovens e Adultos continuem se informando. Os vídeos estão disponíveis para os alunos que estão em casa e também para os que já retornaram para a sala de aula.

O retorno parcial ocorreu nesta terça-feira, apenas para alunos do 9º ano, Ensino de Jovens e Adultos e Carioca 2 (projeto de correção de fluxo). Nesta semana, a produção de professores e parceiros da SME abordará contos que entraram para o imaginário infantil e que falam sobre respeito às diferenças e a necessidade de inclusão das pessoas com deficiência. Os conteúdos publicados na Sala de Leitura Virtual são organizados pela equipe da Gerência de Leitura da pasta. Também estão disponíveis no canal videoaulas gratuitas de literatura e outros temas relevantes.

Os alunos que acessarem o canal irão conferir a história do Mágico de Oz em três capítulos. No vídeo do livro “A princesa que tinha um cromossomo a mais”, de Carina Alves e Mari Meira, a professora Lucília Lopes fala sobre a síndrome de Down e entrevista virtualmente os alunos João Pedro da Escola Municipal Sergipe e Caio Sérgio e Natália Gomes, do Projeto de Ensino de Jovens e Adultos da Escola Municipal Orlando Villas Boas. A fábula brasileira “A festa no céu” será contada pela professora Heloísa para os alunos da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. Em dois vídeos, a professora Teresa Vitória vai contar a história “A polêmica” sobre arrependimento, esperteza e oportunismo, de Artur Azevedo. O último vídeo será “O rouxinol e o imperador” contado pela professora Valério Poubell, do Centro de Referência da Educação de Jovens e Adultos.



Além dos vídeos novos desta semana, seguem disponíveis no canal uma playlist de uma série de 49 produções de videoaulas de professores e parceiros sobre literatura e outros temas relevantes, como a família e a educação socioemocional.

Desde março, começo do isolamento social, professores, escritores e parceiros da SME, mesmo distantes fisicamente, têm gravado e enviado vídeos para a equipe da Sala de Leitura Virtual publicar no canal. O espaço passou a reunir o conteúdo audiovisual e, hoje, já são 162 vídeos com mais de 71,3 mil visualizações, disponíveis para os 643 mil alunos da Rede Municipal de Ensino. Há conteúdo inédito toda semana no espaço, acessado pelos estudantes.



Com foco na leitura, literatura e cultura, os vídeos são pensados para todos os anos de ensino atendidos pela Rede Municipal: da Educação infantil ao Ensino de Jovens e Adultos. Já participaram do canal imortais da Academia Brasileira de Letras, como Arnaldo Niskier e Nélida Piñon, o escritor Pedro Bandeira, o bisneto do escritor Monteiro Lobato, Ricardo Monteiro Lobato e o diretor de cinema Cacá Diegues.

O material digital poderá ser acessado através da Sala de Leitura Virtual da SME: http://www.youtube.com/c/SaladeLeituraSMECarioca.