Rio - Além de homenagear a música preta brasileira, a cantora e produtora musical Mahmundi realizou um grande sonho com o projeto "Sorriso Rei": estrear como diretora criativa. Nesta sexta-feira, data em que se comemora o Dia da Consciência Negra no Brasil, chegou às plataformas digitais a releitura de dois clássicos da MPB nas vozes de cantores negros da atualidade.

Lançado pela Universal Music, o projeto conta, em sua maior parte, com profissionais negros e traz nomes de peso de diversos segmentos da música brasileira. Xande de Pilares, Léo Santana e Priscila Tossan foram convidados para revisitar o hit “Tempo Rei”, de Gilberto Gil. Já Mumuzinho, Malía, Mc Zaac e Ruby gravaram “Sorriso Aberto”, um clássico na voz da saudosa sambista Jovelina Pérola Negra.

“A gente conseguiu fazer do nosso encontro uma grande festa. E o maior desafio foi pegar duas músicas que já existem, sem nenhuma pretensão de fazer melhor ou pior, apenas entender como é fazer essas músicas em 2020 com essas vozes tão fantásticas”, destacou a diretora criativa Mahmundi, que não quis colocar a sua identidade no projeto, mas sim “imprimir uma identidade jovem para a música popular brasileira, sem perder a personalidade de cada convidado".

Dentre uma gama enorme de artistas clássicos da MPB, escolher Gilberto Gil e Jovelina Pérola Negra não foi por acaso. Segundo Mahmundi, eles são artistas que unem "dois Brasis" e são fontes de inspiração para a cultura porque "trouxeram novidades para a comunidade dos artistas populares pretos".

“Pensar em Jovelina Pérola Negra e Gilberto Gil é pensar em dois Brasis. Desde uma música popular brasileira que acaba ficando no imaginário de uma elite popular, que é o Gil, que é maravilhoso e belo, até Jovelina que era é uma empregada doméstica. Inclusive, em um dos seus últimos shows, ela contou que viu as pessoas para quem ela trabalhava em seu show, um misto de felicidade e de dor”, disse Mahmundi.

A cantora Ruby, uma das convocadas para reler a obra de Jovelina, se sentiu prestigiada. “Fazer parte desse projeto, que revisita o passado ao trazer uma música que tem história e carga cultural enorme, mas cantada por artistas novos e jovens, foi uma grande honra. Esse convite veio em um momento maravilhoso, principalmente quando se trata do mês da Consciência Negra”, revelou a cantora, que busca agradecer as mulheres negras que abriram caminhos na indústria da música no passado.