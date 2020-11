'Babenco', de Bárbara Paz, é o escolhido para representar o Brasil no Oscar 2021 Divulgação

Publicado 19/11/2020 10:29

Rio - O filme "Babenco - Alguém tem que ouvir o coração e dizer: parou", dirigido por Bárbara Paz, foi o escolhido pelo Brasil para disputar uma vaga no Oscar 2021. O longa homenageia o cineasta Hector Babenco, que morreu em 2016, e é uma coprodução GloboNews.

O longa foi premiado como melhor documentário no Festival de Veneza, em 2019, e no Festival de Viña Del Mar, no Chile, em 2020.

Bárbara Paz foi casada com Hector Babenco. No filme, ela mostra memórias, reflexões, medos e ansiedades do cineasta num confronto entre vigor intelectual e a fragilidade física que marcou sua vida. O filme chega aos cinemas do Brasil na próxima quinta-feira, 26 de novembro.