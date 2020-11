Ex-BBB Ana Clara faz aula de futevôlei na praia

Rio - A ex-BBB Ana Clara fez uma aula de futevôlei, na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, nesta quinta-feira. Durante a aula, Ana Clara mostrou seu talento no esporte usando uma bermuda preta e uma blusa listrada. Por conta do calor, a ex-BBB tirou a blusa e ficou apenas com a parte de cima do biquíni.

