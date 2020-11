Ludmilla lança filme sobre empoderamento feminino através da dança Divulgação/ Nike

Por O Dia

Publicado 19/11/2020 14:52 | Atualizado 19/11/2020 14:53

Dentro da proposta de usar o esporte e o movimento como catalisadores do empoderamento feminino, a Nike lança, no próximo dia 18 de novembro, um filme protagonizado pela cantora Ludmilla e pelas Turmalinas Negras – projeto de artistas negras da dança que nasce com o intuito de fortalecer e enaltecer a comunidade. O conteúdo, disponível no aplicativo NTC (Nike Training Club), inclui melodia e coreografia inéditas, no qual a dança é usada para celebrar mulheres negras e para incentivar as novas gerações a explorarem diferentes formas de esporte e movimento.



A campanha O Despertar na Dança: Uma experiência em movimento, co-criada com as Turmalinas Negras e Ludmilla, surge como uma plataforma de empoderamento coletivo e manifestação da cultura negra, promovendo o encontro de mulheres que, juntas, encaram o processo íntimo do despertar, se reconectando com as suas raízes e estimulando transformações sociais positivas através do esporte e do movimento.



“Estou tomando posse de quem sou. Eu sou uma mulher negra poderosa que usa a música e a dança para me conectar comigo mesma, mas principalmente, com a minha comunidade. Somos mais fortes juntas. Isso é algo que estou elevando cada vez mais em minha vida”, comenta a cantora Ludmilla sobre a relação pessoal da campanha com o seu momento atual de vida.



Com o objetivo de valorizar e fortalecer as artistas negras a acreditar que podem alcançar o que quiserem, Turmalinas Negras é uma comunidade de 32 mulheres pioneiras que inspiram a próxima geração e fomentam mudanças positivas.