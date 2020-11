Programa Orquestra nas Escolas da Secretaria Municipal de Educação Divulgação / SME

Por O Dia

Publicado 19/11/2020 15:44

Rio - A Secretaria Municipal de Educação vai comemorar a Semana da Consciência Negra com ações educativas e culturais. Nesta sexta-feira, Dia da Consciência Negra, o Programa Orquestra nas Escolas levará sua música para o Cais do Valongo - local que recebeu quase 1 milhão de navios negreiros nos tempos da escravidão.

E nos dias 24 e 25 de novembro, a homenagem se encerra com a ópera “O morro canta Canudos”, uma grande produção com música, teatro e dança que será apresentada na Cidade das Artes, com o convidado Toni Garrido em cena junto a alunos-músicos das escolas da Prefeitura do Rio.

Publicidade

Com direção de Caíque Oliveira e participação especial do cantor Toni Garrido, o espetáculo, criado pelo próprio Programa Orquestra nas Escolas, passeia por diferentes eventos históricos, tais como a criação do Morro da Favela pelos soldados de Canudos, a apresentação do maxixe de Chiquinha Gonzaga no Palácio do Governo, o nascedouro do samba pela Gamboa e arredores, finalizando com uma grande celebração carnavalesca.

Contado por meio de esquetes e fragmentos desses eventos, o espetáculo inclui também o grupo de dança Cia de Sonhos Bárbaros, o Coro Laboratório da Escola Municipal Orsina da Fonseca e da Escola Municipal Carneiro Felipe e vídeos de alunos da rede municipal, ao lado de seus professores e familiares, levando ao público mensagens de liberdade, igualdade e esperança no futuro. O repertório revitaliza a memória da nossa música, reunindo o erudito à música popular e incluindo compositores como Zé Keti, Donga, Dona Ivone Lara e Cartola. O roteiro é de Ana Gabriela Dickstein Roiffe e a direção musical e regência de Anderson Alves.

Publicidade

Os concertos acontecem em diferentes locais públicos do Centro do Rio, com formações musicais compostas por estudantes da rede municipal.

SERVIÇO:

Publicidade

Semana da Consciência Negra. Dia 20/11. Formação dos alunos = Camerata de Choro. Cais do Valongo. 10h30

Publicidade