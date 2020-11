Tatá Werneck Divulgação

Tatá Werneck teve um relacionamento com Tiago Iorc entre 2016 e 2017 e lembrou essa relação no "Lady Night" que foi ao ar na noite da última quarta-feira (18). No programa, apresentadora recebeu o astro do TikTok Mario Junior e comentou com ele o seu passado amoroso.



No meio da conversa, surgiu o nome de Tiago Iorc e Tatá assumiu que teve um relacionamento com o cantor, algo que ela não fez no passado . O tiktoker perguntou como foi namorar o músico e a resposta da comediante não foi das melhores. "Normal. Foi normal pra ruim, normal pra médio", disse.

A comediante também contou que viveu uma gafe no primeiro encontro com seu atual marido, Rafael Vitti. "Eu soltei um pum, obviamente sem querer, no primeiro encontro com o Rafa e ainda coloquei a culpa nele", revelou Tatá Werneck. "Você botou a culpa nele? Como você consegue dormir com isso?", peguntou Mario Junior inconformado.