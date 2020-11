Encontro intimista para noivas, em Niterói, acontecerá no dia 26 de novembro Leo Santos / Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/11/2020 16:02

Rio - O evento "Camarote Noiva Praia" vai acontecer na Praia de Itaipu, em Niterói, no dia 26 de novembro. Organizado pela promotora de eventos Vanessa Cavalcante, a ideia do projeto é atender um número restrito de noivas cariocas que sonham em casar na praia, seguindo os novos protocolos que a pandemia impõe. E o local escolhido é o recém-lançado Camarote Itaipu.

O encontro terá início às 16h e apresentará tendências de maquiagem, decoração, bolo, doces, acessórios e ideias para a produção de um casamento intimista como o momento demanda.

O encontro contará com a participação de profissionais conhecidos do nicho casamenteiro de Niterói, como Lady Icarai, Suh Alfradique Make up, Terraflo, Doceria da Ana, Delice Doce, MK2 Produções , Pedro Salles, D'Marri Joias, entre outros. A produção geral é da Vanessa Cavalcante Produções.

As inscrições podem ser feitas pelo Instagram @vcproducoesoficial.