Por O Dia

Publicado 19/11/2020 16:02

Nascida em São Paulo, Kell ganhou notoriedade em 2017 ao chegar no topo das paradas de sucesso com a canção 'Era Uma Vez', reproduzida mais de 290 milhões de vezes no YouTube. Durante o bate-papo feito em uma Live no Instagram da apresentadora, a cantora revelou o motivo que a levou a abordar temas ligados à saúde mental em seu novo álbum, 'O Velho e Bom Novo'.

"Eu estava passando por um momento e era bem o auge da minha carreira. Precisava mostrar para as pessoas que eu estava bem, me sentia nessa obrigação, mas ao mesmo tempo estava passando por um momento que ninguém fazia ideia. Estava quase tirando a minha vida e eu não podia falar. Cheguei em um momento tão drástico que eu me senti parte do caos. Queria acabar com o caos e se eu me sentia parte dele, eu queria dar fim a mim", confidenciou, ressaltando como a terapia e os amigos foram essenciais para que superasse esse momento. "Muito melhor do que ser um discurso, eu sou o exemplo do que hoje eu quero passar para as pessoas."



Com mais de três anos de carreira, Kell Smith falou ainda do início de sua trajetória no interior paulista. "Eu resolvi postar um vídeo cantando no Facebook e esse vídeo chegou até um músico de Presidente Prudente. Um dia, tomando uma cervejinha no bar, tinha um músico assistindo meu vídeo. Eu me ouço e ele diz para um garçom: ‘Eu com certeza tocaria na noite com essa menina'. Então cheguei nele e disse: 'Eu sou a menina querendo muito tocar na noite, querendo muito aprender'. Ele me deu essa oportunidade, nesse mesmo dia nos reunimos e ali foi concebido meu primeiro repertório de bar. Um ano depois assinei o meu primeiro contrato e três músicas depois vocês me conheceram com 'Era Uma Vez', relembrou.



A entrevista completa será exibida na edição do Ritmo Brasil desta semana, às 19h30, na RedeTV!.