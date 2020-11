Por iG

Publicado 19/11/2020 16:18 | Atualizado 19/11/2020 16:18

Xuxa decidiu comentar "A Fazenda 12" e declarou para quem está torcendo. A apresentadora, que está processando Sikêra Jr , estava assistindo uma live de Marcos Mion sobre o reality show e não deixou opinar sobre quem ela acha que deve deixar o programa.

A xuxa na live do mion desejando a saída da Mirella e Stefany KKK TO PASSADO XOCADO!!! #FicaMirella #ficamatheus #ProvaDoFazendeiro #AFazenda12 pic.twitter.com/hOCf4Lb3Xy — Arthuur (@arthunitta) November 19, 2020

"Mirela e Esthefanie (saindo) tá bom", comentou Xuxa e ainda errou a grafia do nome da ex-participante de "De Férias com o Ex". A Roça dessa semana está formada por Mirella, Stéfani e Matheus Carrieri, já que Jojo Todynho se livrou da berlinda ao vencer a Prova do Fazendeiro.Nas redes sociais, muitas pessoas ficaram chocadas com o fato de Xuxa estar declarando sua torcida publicamente, uma vez que ela ainda é uma funcionária da Record.