Rio - Confira a programação de eventos em homenagem ao Dia Nacional da Consciência Negra

Sexta-feira



Apresentação de crianças e jovens do Programa Orquestra nas Escolas, às 10h30 - Cais do Valongo

Samba da Resistência na Casa D'Samba, às 12h - Rua Clara Nunes, 61 - Madureira

Feijoada da Consciência Negra no Salgueiro com Grupo Raça, Pretinho da Serrinha, Cassiana Pérola Negra, Flavia Saolli, Alex Ribeiro, Marquinho Sathan e Luciano Bom Cabelo, a partir das 13h - Quadra do Salgueiro. Rua Silva Teles, 104 - Andaraí (Ingressos a partir de R$ 60)

Feijoada da Consciência Negra e homenagem a Reinaldo, Eterno Príncipe do Pagode, a partir das 13h - Renascença Clube. Rua Barão de São Francisco, 54 - Andaraí(Ingressos a partir de R$ 25)

Live ‘O Negro no Ballet Clássico’ do Theatro Municipal, às 15h - Facebook Theatro Municipal

Projeto 'Reconto cada qual no seu Recanto', com contação de histórias que traz a África como inspiração, às 15h - Zoom (Ingressos: R$ 20 pela plataforma Gofree)

Espetáculo ‘Insubmissa Negra Voz - Conceição Evaristo’, às 17h30 - Youtube Sesc Paraty

Live Teresa Cristina, às 19h - Instagram Canal Futura

Live Emicida e Ação da Cidadania, às 20h - Youtube Emicida

Live Espetáculo ‘A Cor Púrpura’, às 20h - Pelo Sympla (Ingressos a partir de R$ 30)

Monólogo de Elisa Lucinda, às 20h - Teatro Riachuelo (Ingressos: presencial a R$ 60 e live a R$ 15)

Show Chico Brown, às 20h - Teatro Prudential (Ingressos a partir de R$ 50)



Sábado



Baile Charme - O grupo Essência Black homenageia Gerson King Combo, às 17h - Renascença. Rua Barão de São Francisco, 54 0 Andaraí (Ingressos: R$ 10)

Live com Preta Gil, Negra Li, Mc Soffia, Urias, Xamã e Agnes Nunes, às 18h - Youtube Camilla de Lucas

Show Chico Brown, às 20h - Teatro Prudential (Ingressos: presencial a partir de R$ 50 e live a partir de R$ 14)