Lucas Lucco grava DVD em Goiânia Jacques Dequeker

Por O Dia

Publicado 19/11/2020 18:30

O cantor Lucas Lucco prepara um novo DVD para seus fãs. Trata-se de “Rolê Diferenciado”, uma coletânea que trará consigo a abordagem do Sertanejo Urbano, que o artista já esta acostumado a fazer, unindo o estilo a tantos outros ritmos populares do país, com letras de acontecimentos atuais. Ao todo serão 21 faixas inéditas, muitas escritas pelo próprio Lucas, com diversas participações especiais.



“Sempre amei trazer diversos ritmos ao Sertanejo, e fazer desta junção uma grande união da música. Isto sempre foi uma grande troca e aprendizado para mim, e claro, que neste DVD isto não irá faltar. Serão grandes participações com artistas dos mais variados estilos”.



A proposta do DVD é proporcionar aos fãs, mesmo que de casa, de fato um “rolê diferenciado”, rolê com uma experiência única. Para isso, a gravação do compilado foi no terraço do Shopping Cidade Jardim, em Goiânia. Não será aberto ao público, funcionará como um show em formato drive in, onde 26 carros – de diversos estilos - marcarão presença com alguns familiares e compositores seguindo todas as normas de saúde e segurança. Todos os presentes farão testes previamente e respeitarão o distanciamento social recomendado.



“Sempre fui apaixonado por carros turbinados no estilo “Velozes e Furiosos”, quis trazer esta paixão e compartilhar um pouquinho disto com meu público, e fazer este “Rolê diferenciado. Infelizmente por conta da pandemia não poderemos estar juntos, mas em breve quero que todo o público curta o resultado do projeto de casa”