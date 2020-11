Will Smith pede desculpas para atriz de 'Um Maluco no Pedaço' após 27 anos Reprodução

Publicado 19/11/2020 18:40

Na reunião de elenco de "Um Maluco No Pedaço" , que estreou na HBO Max na última quarta-feira (18), Will Smith e Janet Hubert, que interpretou a Tia Vivian nas primeiras temporadas da série, conversaram e fizeram as pazes. As informações são do E! Online.



"Nunca falamos publicamente sobre Janet e o que aconteceu", disse Smith aos outros membros do elenco. "E, para mim, parecia que não poderia comemorar 30 anos de 'Um Maluco no Pedaço' sem encontrar uma maneira de celebrar Janet. Então ela concordou em ter uma conversa comigo. E Janet e eu nos vimos pela primeira vez em 27 anos", continuou o ator.



Hubert aproveitou o reencontro para explicar tudo o que passou na época. "Durante a terceira temporada, quando engravidei, muitas coisas aconteceram na minha vida e na vida de Will também. A vida em casa não era nada boa. Eu não estava mais rindo, brincando porque havia coisas acontecendo que ninguém sabia", disse a atriz.



O protagonista, então, assumiu sua parcela de culpa. "Durante aquele período da gravidez dela, eu não fui sensível. Agora que tive três filhos, aprendi algumas coisas que não sabia na época. Eu faria as coisas muito diferente. Eu vejo como tornei o set muito difícil para Janet."



Na época dos desentendimentos, os produtores da série cortaram seu salário, o que causou sua saída da série.



"Você tirou tudo aquilo de mim com as suas palavras. Palavras podem matar. Eu perdi tudo. Reputação. Tudo mesmo. Eu entendo que você conseguiu seguir em frente. Você conhece aquelas palavras – chamar uma mulher negra de ‘difícil’ em Hollywood é o ‘beijo da morte’. Já é difícil o suficiente ser uma mulher negra retinta nessa indústria. Eu senti que era necessário que nós finalmente seguíssemos em frente. E me desculpe por ter te detonado", disse Janet.



Após o desabafo, os dois atores se abraçaram e pediram desculpas, emocionados. "Estamos bem", afirmou Smith.