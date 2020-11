Príncipe William está preocupado com o ganho de peso na quarentena Reprodução

Por iG

Publicado 19/11/2020 19:34 | Atualizado 19/11/2020 19:37

Parece que a nova temporada da série "The Crown", da Netflix, não agradou muito a Família Real. De acordo com o jornal "The Times", o príncipe William detonou a produção.