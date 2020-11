Artista soma o clássico ao moderno, em uma incursão que ele chama de neo-samba Divulgação / Julia Rodrigues

Por O Dia

Publicado 20/11/2020 08:55 | Atualizado 20/11/2020 08:56

Rio - A 21ª edição do Grammy Latino aconteceu na noite desta quinta-feira de forma virtual por conta da pandemia de coronavírus. Na premiação, Emicida levou para casa o troféu de "Melhor álbum de rock ou de música alternativa em língua portuguesa". "Eu disse que via vocês no pódio. A vida sempre vence", comemorou Emicida.

fotogaleria

Publicidade

Paula Fernandes foi a campeã na categoria "Melhor álbum de música sertaneja". A cantora não conseguiu discursar porque perdeu a conexão com a internet, mas fez um agradecimento no Instagram. "A felicidade que me invade é a mesma do primeiro Grammy, em 2016, mas dessa vez tem um sabor ainda mais especial por tudo que o 'Origens' significa na minha vida", escreveu.



Já Anitta, perdeu na categoria "Melhor canção urban". A cantora também fez uma apresentação na premiação e cantou "Mas que nada", de Jorge Ben Jor, e "Me Gusta". Anitta foi muito elogiada por seu show.

Publicidade

Confira os vencedores:



Melhor canção urban - Yo X Ti, Tu X Mi - Rosalía e Ozuna



Melhor álbum de rock ou de música alternativa em língua portuguesa - AmarElo - Emicida



Melhor álbum de música sertaneja - Origens [Ao Vivo em Sete Lagoas 2019] - Paula Fernandes



Melhor álbum de samba/pagode - Samba Jazz de Raiz - Cláudio Jorge



Melhor álbum pop contemporâneo em língua portuguesa - APKÁ! - Céu



Melhor canção emmlíngua portuguesa - Abricó-de-Macaco - João Bosco



Melhor álbum de música cristã em língua portuguesa - Reino - Aline Barros



Melhor álbum de música de raízes em língua portuguesa - Veia Nordestina - Mariana Aydar



Melhor álbum de música popular brasileira - Belo Horizonte - Toninho Horta e Orquestra Fantasma