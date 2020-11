Rodrigo Príncipe, cantora Gisele Nascimento, noivo Carlos André Fiz, noiva Etiane Félix e MC Duduzinho Conceptor Filmes e Fotos / Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/11/2020 10:34

Rio - O casamento da influenciadora e musa da Banda da Barra Etiane Félix com o policial militar Carlos André Fiz balançou os salões da casa de festas Monet, no Maracanã, na Grande Tijuca, no Rio.



“Reunir minha família, amigos e todos meus fãs, mesmo que virtualmente, em um dia só é a realização de um sonho. Está tudo do jeito quebrei sonhei. É só emoção ”, diz a noiva que está prestes a a alcançar 1 milhão de seguidores no Instagram. A musa era só alegria com seu vestido que tem renda francesa.



“Meu vestido branco tem mais de 3 mil swarovski, quem assina é o Luiz Fernando Gomes”, conta a noiva que recebeu os últimos retoques em sua maquiagem em uma limusine que a trouxe para a cerimônia.



Amigos famosos como MC Duduzinho, o pagodeiro Rodrigo Príncipe e a cantora gospel Gisele Nascimento foram só simpatia na ocasião.



“Vim casar um amigo hoje. Duas pessoas que se completam. Sou fã do trabalho dela e com meu amigo falo todo dia. Um foi feito para o outro. Merecem toda a felicidade do mundo”, diz Duduzinho.



“Muito bom estar aqui. Somos amigos. E ver essa alegria dos dois não tem preço. O André é meu parceiro e ela uma amiga incrível. Uma família linda”, completa Príncipe, que foi padrinho.



O som ficou por conta de música instrumental e músicas na voz da cantora gospel Gisele Nascimento embalaram a cerimônia.



A produção do casamento foi de Cristiane Vanzan, que falou sobre os bastidores da preparação nessa retomada da pandemia. “Foi uma correria imensa. Estamos felizes com a retomada das atividades. Essa festa foi remarcada duas vezes. Cuidado, cautela e seguir as regras sanitárias marcam cada trabalho a partir de agora”, finaliza Cristiane Vanzan.