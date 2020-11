Atividade especial no Ibeu Divulgação

Publicado 20/11/2020 12:26

Curso ajuda pais na estimulação infantil de crianças com atrasos no desenvolvimento

O desenvolvimento infantil nada mais é do que o processo que as crianças vivenciam desde o nascimento até o início da adolescência, por volta dos 12 anos de idade. E este processo, que apresenta uma série de marcos que constituem a aprendizagem e envolve esferas que compõem a história de qualquer pessoa, será tema do Curso Estimulação em Casa, desenvolvido pela neuropsicóloga Bárbara Calmeto, do Autonomia Instituto, que tem como objetivo de treinar pais de crianças com atrasos no desenvolvimento (TEA ou T21 - síndrome de Down) para estimularem seus filhos em casa. O curso, que será online, visa ajudar os pais que não sabem como estimular as crianças em cada uma das esferas de desenvolvimento - física, cognitiva, social e afetiva. O curso será ao vivo, às segundas e quartas, a partir de 23/11, às 20h. Os interessados devem acessar o Instagram @autonomiainstituto, por onde será enviado o link do Zoom aos interessados. E mais: o Curso Estimulação em Casa vai proporcionar a família a entender seu papel na estimulação diária, conceitos importantes do desenvolvimento infantil e psicologia comportamental, muitas dicas de brincadeiras e atividades e como usar essas estratégias para fazer a estimulação das crianças em casa. Mais informações pelo e-mail autonomiainstitutoterapias@gmail.com. O valor é R$397, dividido em 12x; ou à vista R$360 (via transferência bancária).



Para carregar o que quiser



Nesta época de descontos, a Puket traz a ação Happy Friday, com as peças de Homewear, Meias, Lingerie e Acessórios até a coleção de Alto Inverno 20, com descontos de até 60%, como a Mochila com lancheira tubarão de R$279,90 por R$169,90 e a necessaire media dino de R$69,90 por R$39,90. Os descontos são válidos nas lojas físicas da Puket e no e-commerce www.puket.com.br/ de 03/11 até 30/11.



Guarda roupa lúdico



Já começou o Esquenta Black Friday da Fábula. Até o dia 24 de novembro, a marca estará com descontos progressivos, tanto no site, quanto nas lojas físicas. Na compra de uma peça, o cliente ganha 25% de desconto, na compra de duas peças, 30% e na compra de quatro peças, o desconto é de 35%. São peças como o macacão Bela, que sai de R$259 por R$194,25; o vestido Arco Irix, que sai de R$198 por R$148,50; a mochila Chicken Bus, de R$279 por R$209,25; e muito mais.



Sono colorido



A T_Jama está o mês todo de novembro com promoções no site e na loja física. Afinal, para a marca, a Black Friday dura o mês todo. Os descontos da Happy November são de até 60% nos últimos lançamentos. A cada semana, novas peças são adicionadas na promoção, que fica disponível na aba https://www.tjama.com/happy12-11?page=2



Tye-Dye para crianças



Tie-Dye, que traduzido para o português significa “amarrar e tingir”, é o próximo evento on-line, gratuito e aberto ao público, que faz parte do projeto Make It Happen @ Ibeu. Os fashionistas amantes do estilo que voltou à moda durante a quarentena podem unir o útil ao agradável, praticando inglês - basta que se inscrevam pelo link http://bit.ly/IbeuOficinaTieDye. O acesso será feito através da plataforma Google Meet no dia 27, sexta-feira, das 18h às 19h, e se destina a crianças na faixa etária de 3 a 13 anos, que serão conduzidas pelo professor Guilherme Guimarães, do Ibeu. A lista de material necessário para participar é camiseta branca de algodão, tintas Acrilex para tecido, elástico ou barbante para usar na amarração, seringas para dissolver a tinta em água e jornal ou saco de lixo. Depois, é só exibir a própria customização na próxima live.



Árvores de luz marcam o Natal em Botafogo



O Botafogo Praia Shopping abriu o período de Natal da cidade do Rio de Janeiro com uma árvore de luz na fachada de 18,5 metros de altura por 12 de largura formada por 50 mil lâmpadas de LED. Cerca de 15 mil flashes de strobos por minuto completam a decoração externa de Natal do shopping. E desde o dia 15, último domingo, o tema natalino passou a tomar conta dos corredores do shopping com a chegada da decoração interna, inclusive com ilhas espalhadas pelo shopping para que toda a família possa registrar uma das épocas mais esperadas do ano. No lugar do trono, uma tela de dois metros vai possibilitar a tradicional conversa com o Papai Noel, desta vez, através de interações ao vivo diretamente do Polo Norte. Para fazer os pedidos e desejos para a noite de Natal, basta agendar pelo aplicativo do shopping para que toda a família tenha um momento único com o anfitrião da festa. E para tornar a magia do Natal ainda mais completa, o Botafogo Praia ainda vai promover a ação “WhatsNoel”, onde os clientes poderão pedir cartões e vídeos personalizados para o bom velhinho. Para participar, basta entrar em contato através do número de WhatsApp (21) 99490-7171 para garantir a sua mensagem personalizada. E mais: como os presentes não podem faltar no Natal, o shopping preparou uma promoção para os seus frequentadores. Entre os dias 1 e 24/12, a cada R$ 300 em compras, o cliente poderá adquirir um panetone Havanna por apenas R$ 20 no balcão da promoção e ainda concorrer ao sorteio de três carros 0Km. Para participar, basta registrar as notas fiscais no site www.botafogopraiashopping.com.br e torcer para o seu número da sorte ser contemplado.



Feriado divertido para toda a família e com desconto



Nos próximos dias, o Clubinho de Ofertas vai ter uma série de atrações muito bacanas para a criançada. Na Barra, o Estação Turma da Mônica, no Shopping Metropolitano Barra, toda a família poderá se divertir em um espaço de 1350 m², com mais de 10 atrações inspiradas no incrível mundo das histórias em quadrinhos e desenvolvidas com base em conceitos temáticos, interativos e educativos. É pra toda a família se divertir. E ainda conta com uma lanchonete para repor as energias e uma loja incrível para você levar a turminha para casa. Para saber mais, acesse https://www.clubinhodeofertas.com.br/rio-de-janeiro/estacao-turma-da-monica-1185. No Leblon, acontece a Recreação Bodytech Babies & Kids, para crianças de 4 a 12 anos de idade, aluno ou não. Todo o espaço se transforma em pura diversão, com Arena Radical com circuitos, parkour, cama elástica, parede de escalada; Ateliê Criativo com duas oficinas acontecendo por dia; Sala de dança, com atividades musicais, just dance; e Arena de brincadeiras com atividades livres e sem materiais compartilhados. Crianças até 4 anos devem estar acompanhadas por 1 responsável (não é preciso adquirir cupons para adultos). A partir de 5 anos, as crianças podem ficar na recreação sem acompanhantes. Para saber mais, acesse



https://www.clubinhodeofertas.com.br/rio-de-janeiro/recreacao-na-bodytech-babieskids-986. Já para quem não abre mão de uma peça muito legal, “A Cigarra e a Formiga - o Musical” estará no Teatro Miguel Falabella, no Norte Shopping . Inspirado na fábula de La Fontaine, a versão musical do clássico infantil adaptada e dirigida por Allan Ragazzy, ganha novos personagens e músicas originais. Dona Formigana que vive para o trabalho e os filhos: Formigalha e Formiguel, mora em um formigueiro administrado por um Zangão e assegurado por um grilo. Um dia, o formigueiro recebe uma inesperada visita que torna o local uma verdadeira confusão: Uma Cigarra cantora, vinda da cidade, chega de surpresa para passar alguns dias na região. Mais informações sobre essa oferta em https://www.clubinhodeofertas.com.br/rio-de-janeiro/a-cigarra-e-a-formiga-319



Para andar por aí



Na semana da black friday, a ufrog, marca de calçados de neoprene infantil, reduziu os preços em até 50% nos pares indicados no site. Dos dias 25 a 29 de novembro, as ufrogs infantis, que custam hoje R$99,90, terão descontos progressivos: na compra do 1º par o valor será R$79,90, o 2º par da ufrog custará R$63,90 e o 3º par sairá por apenas R$47,90. Os descontos da Black Week são válidos para todas as cores e estampas, que variam desde as de cores lisas às mais coloridas. Os modelos tie dye, que estão em alta este ano e prometem ser a tendência do verão, e a ufrog que brilha no escuro - lançamento mais recente da marca - também estarão contempladas na promoção. Para saber mais, acesse www.ufrog.com.br



Mundo geek em promoção



A Loja Panini está com ofertas incríveis para os fãs de livros ilustrados e HQs na Black Friday. Até 25 de novembro, todos os álbuns de figurinhas estarão com 25% de desconto na compra on-line. A partir do dia 23 de novembro, as HQs também entram em cena: a editora oferecerá 25% de desconto em todos os produtos, incluindo as linhas Heróis Marvel e DC, além das tão aguardadas publicações de Disney e mangás. E para fechar o mês com chave de ouro, de 27 a 30 de novembro, a editora oferecerá até 60% de desconto em todos os produtos da Loja Panini. Mais detalhes sobre essas e todas as novidades da Panini podem ser acompanhados por meio das redes sociais - Facebook: Panini Comics Brasil e Instagram: @paninicomicsbr @paninifun e @torcidapanini.



Black Friday que dura o ano todo



2020 tem sido um ano desafiador para todos, especialmente para pais de crianças pequenas. Com o fechamento das escolas, redução de renda e muitas incertezas sobre o que virá em 2021, o Kinedu, aplicativo para pais com atividades para ajudar no desenvolvimento de bebês e crianças de 0 a 4 anos, compreendendo este cenário, está oferecendo o menor preço do ano em sua assinatura anual na Black Week. Entre os dias 23 e 30 de novembro, a assinatura anual do app terá 65% de desconto, o menor preço do Kinedu no Brasil em 2020: de R$238,80 por R$79,90. O Kinedu oferece às famílias uma ferramenta de fácil acesso que permite acompanhar de perto - e de qualquer lugar - a evolução das habilidades dos bebês e crianças. São mais de 1.800 atividades em vídeo e artigos criados por especialistas em desenvolvimento infantil que compõem um plano de atividades personalizado não só de acordo com a idade, mas também com o estágio de desenvolvimento de cada criança, pensado para desenvolver as habilidades cognitivas, físicas, socioafetivas e linguísticas. Para saber mais, acesse https://www.kinedu.com/