Publicado 20/11/2020 16:59 | Atualizado 20/11/2020 16:59

Xuxa usou as redes sociais para desabafar sobre os diversos ataques que vem recebendo de Sikêra Jr.



"Nesses dias eu tenho recebido muitas críticas, muitas delas infundadas, criadas porque eu não concordo com as atitudes de alguns políticos, porque eu não concordo com as pessoas destilando o ódio em nome de Deus e da família, críticas por estar me protegendo de ataques. Mas aí vejo essa imagem do Henrique e meu coração se enche de gratidão", escreveu ao postar um vídeo de um fã feliz por ter ganhado sua biografia, "Memórias" de presente.

Na última semana, a apresentadora entrou com um processo contra o jornalista depois de ser acusada por ele pedofilia.







