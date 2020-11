Zé Neto & Cristiano lançam EP 'Voz & Violão' Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/11/2020 20:57

A dupla Zé Neto & Cristiano lança nesta sexta-feira (20), pela Som Livre, o EP "Voz & Violão". Com produção musical de Dudu Oliveira, o novo trabalho é composto por cinco faixas inéditas: "Esses Vícios", "Marcha de Núpcias", "Vida Noturna", "Imagina Pra Ela" e "Atentado Pessoal". As canções já estão disponíveis em todas as plataformas de áudio - ouça aqui .



Entre os destaques está "Esses Vícios", primeiro single do EP, que chega também com videoclipe - assista aqui . A partir da próxima semana, as demais faixas também ganharão conteúdo audiovisual no canal dos artistas no YouTube. Os vídeos serão lançados semanalmente, sempre às sextas-feiras.