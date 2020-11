Por iG

Eliminada de "A Fazenda 12", nesta quinta-feira (19), Mirella não negou ter tentado causar a eliminação de Raissa Barbosa do reality show da RecordTV, após ter se sentido traída pela modelo não tê-la salvo da sexta roça.

Em entrevista a Cabine de Descompressão, programa na web do reality, a funkeira comentou que sua raiva com a modelo foi por sempre estar ao seu lado para dar conselhos e consolá-la quando recebeu votos da casa. A atitude de não salvá-la da berlinda era um ato de ingratidão."A Raissa, hoje em dia, agora que a gente tava bem mais próxima, tá bem mais controlada. Não pira mais como pirava. Quando a gente estava bem, eu sempre dava conselho pra ela. Mas sabia, sim, que ela perder a linha e se prejudicar. Pelos meus motivos de raiva com ela, com certeza, eu devo ter pensado coisa do tipo. Quando você tem raiva de alguém ou chateada com uma pessoa, pelo menos eu, fiquei cega no momento . Me arrependo de brigar com ela. A gente tem um carinho", afirmou Mirella.