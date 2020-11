Jungkook, do BTS divulgação

O K-Pop dominou a cena musical em 2020. Não satisfeitos em bater recordes nas paradas musicais, os artistas sul-coreanos estão, agora, ocupando novos espaços na mídia. É que o cantor Jeon Jungkook, do BTS, simplesmente foi nomeado pelos leitores da revista norte-americana “People” como o “homem estrangeiro mais sexy do ano”.

Com 23 anos, Jungkook possui uma legião de fãs graças à fama internacional do BTS, um dos principais representantes do K-Pop. Ele faz parte do grupo, que atualmente é formado por outros seis cantores, desde a sua criação, em 2013.



Com votação pela internet, a escolha de Jungkook fez parte de uma série de categorias de “homem mais sexy de 2020” que a People lançou. O cantor superou outros quatro artistas como o ator canadense Dan Levy, o cantor australiano Keith Urban, o ator galês Matthew Rhys e o ator irlandês Paul Mescal.



Entre as 20 categorias lançadas pela People, Shawn Mendes ganhou em “conteúdo mais sexy produzido na quarentena”, o príncipe Harry foi escolhido como “membro da realeza mais sexy” e Brad Pitt levou a categoria “homem que é sexy há mais tempo”. Ainda nesta semana, a revista escolheu o ator Michael B. Jordan como o homem mais sexy de 2020, sucedendo o cantor John Legend, escolhido em 2019.