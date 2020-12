Ann Marie Reprodução

Por iG

Publicado 08/12/2020 16:26 | Atualizado 08/12/2020 16:27

Ann Marie, cantora que se destaca na cena R&B, foi detida após se envolver em um tiroteio que deixou um jovem ferido em Atlanta, nos Estados Unidos. O caso aconteceu, na madrugada desta terça-feira (08), no Hotel Intercontinental Buckhead.



Segundo a polícia local, que foi abordada pela CBS, a artista foi encontrada em um estado emocional histérico no quarto de hotel, enquanto um homem de 24 anos estava no chão sangrando, com uma marca de tiro na cabeça.



A vítima, identificada como Jonathon Wright, estava consciente e foi levada para o hospital em estado grave. De acordo com o TMZ, a bala entrou pela testa e saiu pela região da têmpora esquerda.



Ao que parece, Jonathon e Ann cresceram juntos na cidade de Chicago, e estavam apenas visitando Atlanta. Mais detalhes sobre o caso não foram divulgados.



Em sua defesa, Ann Marie alegou que o disparo foi um acidente, já que a arma teria caído de uma mesa e disparado, atingindo o colega. Entretanto, como o acidente não foi confirmado, a cantora foi levada para a prisão Fulton County Jail.





<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Ki0uc5SYZyg" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>