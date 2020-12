Gusttavo Lima Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/12/2020 21:41 | Atualizado 08/12/2020 21:45

Nesta terça-feira, Gusttavo Lima apimentou o Instagram ao postar uma foto sem camisa exibindo o abdome sarado. Na imagem, tirada pelo fotógrafo Rafael Manson, o cantor ainda aparece com o zíper da calça aberto.

fotogaleria

Publicidade

Misterioso, Gusttavo não escreveu nenhuma legenda. Mas os fãs fizeram questão de pôr em palavras o que sentiram ao ver a foto. "As atualizações de nem guindaste foram atualizadas com sucesso", brincou uma. "8º maravilha do mundo", escreveu a outra.