Matheus Nachtergaele em cena de 'A serpente', baseado na última peça de Nelson Rodrigues Jura Filmes / Divulgação

Por iG

O ator Matheus Nachtergaele falou sobre sua vida romântica e sexual no programa "TransMissão", do Canal Brasil, em um bate papo com as cantoras Linn da Qubrada e Jup do Bairro. Na entrevista, o artista conversou sobre hábitos sexuais e ainda sobre sua tendência a ter comportamentos monogâmicos.