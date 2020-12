Ronaldinho Gaúcho Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/12/2020 10:33

Rio - Ninguém mais se surpreende com os "rolês aleatórios" de Ronaldinho Gaúcho. Dessa vez, o ex-jogador, que acaba de lançar sua marca de gin, abre também um estúdio e uma gravadora em Belo Horizonte. O nome do empreendimento? 'Tropa do Bruxo', fazendo alusão ao apelido do craque.

Mas se engana quem espera que Ronaldinho vá atuar somente na gestão do negócio. Figurinha carimbada nas resenhas musicais, R10, que já participou de algumas músicas - que você pode conferir no fim da matéria -, acaba de gravar o primeiro trap da carreira.