Publicado 10/12/2020 21:21 | Atualizado 10/12/2020 21:23

Nicole Kidman é a nova embaixadora da SeraLabs, uma marca de produtos à base de canabidiol, um dos princípios ativos da maconha.

"Com o meu machucado no ano passado, experimentei os benefícios dos produtos com CBD focados em bem-estar em primeira mão. Acredito que eles são uma solução vital para a saúde e o bem-estar", disse a atriz em um comunicado enviado pela empresa. “Foi uma decisão fácil para mim”, completou.

No ano passado, a atriz tratou uma lesão no tornozelo com um remédio feito à base de canabidiol. De acordo com o comunicado, Nicole Kidman também irá prestar mentoria estratégica à empresa.